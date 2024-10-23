На менеджера «Баварии» напали перед выездным матчем с «Барсой»

На менеджера «Баварии» напали в Барселоне.

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Сегодня «Барселона» и «Бавария» встретятся в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

Как сообщает ElCaso.cat, во вторник на одного из менеджеров мюнхенского клуба напали в столице Каталонии. У него украли дорогостоящие часы Titoni, iPhone 15 и кошелек. Злоумышленник скрылся с места преступления и пока что находится на свободе.

Потерпевший обратился в полицию. Ведется расследование.