Гимнастка Ткачук выиграла золото в упражнениях с обручем и лентой

Россиянка Арина Ткачук стала лучшей в упражнениях с обручем и с лентой в Финале Кубка сильнейших по художественной гимнастике, который проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

В упражнениях с обручем Ткачук показала результат 36,050 балла. Второе место заняла Дарья Грохотова (35,800), третье — белоруска Анна Каменщикова (33,500).

Эти же спортсменки стали обладательницами медалей в соревнованиях с лентой: Ткачук (35,400) выиграла золото, Каменщикова (33,200) — серебро, Грохотова (32,500) — бронзу.

В упражнениях с мячом победила россиянка Арина Янковская (35,500). Второй стала Грохотова (33,950), третьей — Александра Скубова (33,700) из России.

Каменщикова показала лучший результат в упражнениях с булавами (34,150), второе место заняла Янковская (34,100), третье — Грохотова (33,500).

В упражнениях без предмета победила россиянка Анастасия Иванова (37,600), второй стала ее соотечественница Милена Щенятская (36,450). Третье место заняла представительница ОАЭ София Бернат (31,600).

В прямом эфире за Финалом Кубка сильнейших по художественной гимнастике можно следить на телеканале «Матч! Страна», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.