Пекова рассказала, чем питаются альпинисты на высоте более 8 000 метров

Альпинисты берут с собой сыпучие продукты быстрого приготовления при покорении больших высот.

Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала покорившая все восьмитысячники мира Алина Пекова.

"Наверх мы берем сыпучие продукты быстрого приготовления. Коронного блюда нет, на высоте не хочется есть, часто приходится себя заставлять, и уже не имеет значения, чем ты питаешься. Отмечу, что продукты, которыми ты там питаешься, внизу видеть не хочешь", - сказала Пекова.

9 октября 2024 года Пекова взошла на вершину Шишабангмы, 14-й по высоте горы мира. Пекова стала первой россиянкой, кому удалось завершить проект "Корона Гималаев" по восхождению на все 14 восьмитысячников, причем альпинистка затратила на все восхождения менее полутора лет, на 11 восьмитысячников она поднялась в 2023 году, на 3 - в этом. Лишь 42 человека в истории смогли взойти на все эти вершины. 23 октября в ТАСС рекорд Пековой был официально объявлен главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко.

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Восхождение на все 14 восьмитысячников считается одним из наиболее престижных достижений в высотном альпинизме. 10 таких гор находятся в Гималаях: это Джомолунгма (Эверест) (8 848 м), Канченджанга (8 586 м), Лхоцзе (8 516 м), Макалу (8 485 м), Чо-Ойю (8 201 м), Дхаулагири (8 167 м), Манаслу (8 156 м), Нанга-Парбат (8 126 м), Аннапурна (8 091 м), Шишабангма (8 027 м). Остальные восьмитысячники находятся в горной системе Каракорум, это Чогори или К2 (8 614 м), Гашербрум I (8 080 м), Гашербрум II (8 035 м), Броуд-Пик (8 051 м).