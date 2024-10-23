Страны БРИКС выступили против любых форм дискриминации спортсменов
Страны БРИКС в итоговой декларации саммита в Казани выступили против любых форм дискриминации спортсменов.
Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября.
— Мы решительно выступаем против любых форм дискриминации по признакам возраста, пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии, экономического или иного статуса спортсменов. Признаем важность проведения совместных спортивных мероприятий, встреч, конференций и семинаров в области спортивной науки и спортивной медицины, — говорится в Казанской декларации стран объединения, принятой по итогам саммита БРИКС.