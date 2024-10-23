Винер и сестры Аверины вошли в один из комитетов Федерации гимнастики РФ

Главный тренер сборной России Ирина Винер и многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины вошли в состав комитета по развитию художественной гимнастики в Федерации гимнастики России (ФГР). Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

Всего в комитет вошел 21 человек. Председателем комитета стала олимпийская чемпионка 2016 года Ольга Капранова. Она также является вице-президентом ФГР и входит в президиум организации.

Председателем комитета по развитию спортивной гимнастики стал олимпийский чемпион Никита Нагорный. Главой комитета по развитию спортивной аэробики - Мария Окснер, спортивной акробатики - Ирина Никитина, прыжков на батуте - Николай Макаров.

Федерация гимнастики России была создана 1 октября на базе Федерации спортивной гимнастики России после объединения последней со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики.