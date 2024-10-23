Спортсмен из Тюмени напал на бывшего бойца поп-MMA Джавида Рзаева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, инцидент произошел в одном из баров Энгельса в Саратовской области. При этом Mash утверждает, что потасовка между Рзаевым и спортсменом случилась в одном из московских баров.

«24-летний Даниил Сидоров из Тюмени набросился на Джавида Рзаева и выбил ему зуб. За последнего пришлось заступаться его друзьям», — говорится в тексте.

По словам самого бывшего бойца поп-MMA, спортсмен на него налетел, когда он отдыхал с друзьями, в результате чего произошла драка, в которой он «навтыкал напавшему и объяснил, где раки зимуют». Других подробностей произошедшего он не привел.

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Ранее Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала Рзаева за оскорбление другого спортсмена по национальному признаку. Речь идет о конфликте между бывшим бойцом поп-MMA и Артуром Кулинским, который произошел после их боя на турнире Hardcore Fighting Championship. Во время перепалки Рзаев назвал оппонента «лохом и русской свиньей». В ответ Кулинский сказал бойцу, что он перебарщивает. Позже Рзаев записал видео с извинениями, заявив, что сам считает себя русским.