Экс-футболист ЦСКА попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев попал в базу «Миротворец».

Это черного списка персон, к которым применяются санкции на Украине. Например, запрещен въезд на территорию страны. Туда попадают те, кто «угрожает национальной безопасности Украины».

Экс-футболист попал в этот список потому, что принял участие в футбольном фестивале «Чемпионат победителей». Он состоялся 20 октября в подмосковном Домодедово и проводился вместе с детьми участников СВО. Модераторы сайта считают действия Дзагоева «покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В России сайт «Миротворец» заблокирован по решению суда.

21 ноября 2023 года Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры. Сам он признавался, что намерен стать тренером. Последним клубом полузащитника стала «Ламия», которая выступает в чемпионате Греции. За команду он провел два матча, отыграв 14 минут.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года.

В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей.