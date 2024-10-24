Федерация тяжелой атлетики РФ не планирует объединяться с другими федерациями

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) не планирует в обозримом будущем объединяться с другими федерациями по силовым видам спорта.

Об этом ТАСС сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

"На сегодняшний день вопрос объединения Федерации тяжелой атлетики России с какими-либо другими федерациями на повестке дня не стоит, - рассказал Агапитов. - Хотя силовых видов спорта много в России, например, тот же пауэрлифтинг. У Министерства спорта России и ряда других федераций стоят конкретные задачи, которые нужно решить до конца года. Федерация тяжелой атлетики не входит в этот список".

1 октября общероссийские федерации спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики объединились в Федерацию гимнастики России, президентом которой стал глава РЖД Олег Белозеров. 31 октября будет создана Федерация водных видов спорта России, которая объединит плавание, прыжки в воду, синхронное плавание и водное поло. В середине октября президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов на рабочей встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым предложил объединить ВФГБК с Федерацией гребного слалома России, после чего заручился его поддержкой в этом вопросе.