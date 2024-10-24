Президент «Боки» остановил беспорядки на матче кубка Аргентины с «Химнасией»

Президент «Боки» Рикельме остановил беспорядки на матче кубка Аргентины с «Химнасией». Полиция применяла против фанатов резиновые пули и слезоточивый газ
Президент «Бока Хуниорс» Хуан Рикельме остановил драку на матче Кубка Аргентины.
Инцидент произошел во время четвертьфинального матча между «Бока Хуниорс» и «Химнасия Ла-Плата» (1:1, 2:1 по пенальти).
Перед началом второго тайма фанаты «Боки» попытались сломать проволочное ограждение между секторами, а болельщики «Химнасии» начали бросать в них сиденья.
Эти действия привели к столкновению с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ. Игроки подошли к трибунам, чтобы предотвратить продолжение конфликта, но ситуация продолжила накаляться.
Тогда Рикельме покинул вип-ложу, пришел к болельщикам и принялся лично оттеснять буйных домашних фанатов и жестами уговаривать их вернуться на свое место.
Через несколько минут ему это удалось, и матч был продолжен.
Во время карьеры игрока Рикельме выступал за «Барселону», «Вильярреал», «Бока Хуниорс» и сборную Аргентины.
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Президент «Боки» Рикельме остановил беспорядки на матче кубка Аргентины с «Химнасией». Полиция применяла против фанатов резиновые пули и слезоточивый газ