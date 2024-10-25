Против сотрудников красноярского «Енисея» возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление следственного комитета (ГСУСК) РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя директора по маркетингу и менеджера по развитию футбольного клуба «Енисей».

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— В августе 2024 года подозреваемые с целью получения незаконного денежного вознаграждения решили подыскивать и взаимодействовать с представителями организаций, которым требуется доступ к площадкам футбольного клуба «Енисей» во время проведения спортивных мероприятий и обеспечение беспрепятственной торговли продуктами питания. Реализуя преступный умысел, менеджер по развитию АНО ФК «Енисей» обратился к представителю одной из коммерческих компаний с предложением о заключении договора об оказании услуг по размещению рекламных материалов АНО ФК «Енисей» стоимостью 150 тысяч рублей. Одновременно он предложил за незаконное денежное вознаграждение в размере 550 тысяч рублей организовать возможность оказания услуг по обеспечению питанием во время проведения спортивных мероприятий. Представитель компании ответил согласием. За совершение незаконных действий подозреваемые получили коммерческий подкуп в сумме 550 тысяч рублей, которым распорядились по собственному усмотрению. В последующем стороны заключили договор об оказании услуг по размещению рекламных материалов клуба во время проведения матчей ФК «Енисей» в 2024–2025 году, а представитель компании получил разрешение и осуществлял торговлю в точках питания во время проведения спортивных мероприятий. Один из подозреваемых задержан. По уголовному делу выполняются следственные действия, — говорится в сообщении.

«Енисей» с 20 очками занимает 9‑е место в турнирной таблице МЕЛБЕТ‑Первой лиги.