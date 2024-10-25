Экс‑гендиректору «Тамбова» вынесли приговор по делу о мошенничестве

Экс‑генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову признали виновной в хищении субсидии для клуба в размере свыше 700 тысяч рублей, сообщает пресс‑служба прокуратуры Тамбовской области.

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Коновалова приговорена к двум годам лишения свободы условно.

— Представителем прокуратуры Тамбовской области поддержано государственное обвинение в Советском районном суде г. Тамбова по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АФК «Тамбов» Ольги Коноваловой, которая признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере). В суде установлено и доказано, что Коновалова О. Ю., занимавшая должность генерального директора АФК «Тамбов», с целью хищения денежных средств, перечисленных футбольному клубу Управлением по физической культуре и спорту Тамбовской области в качестве субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с реализацией мероприятий по подготовке, участию в проведении, организации межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований среди команд по игровым видам спорта, на проведение спортивного сезона 2019–2020 годов, в период с 01.11.2019 по 06.11.2019 похитила денежные средства в сумме 708 155 рублей, переведя их на расчетный счет подконтрольной ей организации, и впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила Управлению по физической культуре и спорту Тамбовской области материальный ущерб на указанную сумму. Судом виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора, с осужденной в пользу бюджета Тамбовской области в лице Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области взыскана сумма причиненного ущерба, — говорится в заявлении.

«Тамбов» в 2019–2021 годах выступал в премьер‑лиге.

Коновалова занимала пост генерального директора «Тамбова» с 2018 по 2021 год до банкротства клуба. Общая задолженность клуба составляла более 500 миллионов рублей. В мае 2021 года было объявлено, что «Тамбов» прекратил существование.