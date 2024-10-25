На Мадагаскаре выступили против отстранения российских спортсменов.

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Об этом сообщил директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа.

— Как вы относитесь к политике МОК по отношению к российским спортсменам после 2022 года?

— Да, я в курсе санкций, которые были введены МОК в отношении России. Считаю, что спорт — прежде всего аполитичная вещь. Нам нужно думать о спортсменах. Ведь спорт — средство объединения всех стран без каких-либо границ, барьеров. В том числе это касается и логистики. Таков наш посыл. Мы должны объединяться благодаря спорту.

— Были ли какие-то запреты со стороны МОК против Мадагаскара по следам сотрудничества с Россией?