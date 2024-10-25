Перейра снимется в главной роли в голливудском фильме

37-летний бразильский профессиональный боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе и действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе, Алекс Перейра примет участие в съёмках голливудского блокбастера «Натиск» компании A24 вместе с актрисой Адриэй Архоной.

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