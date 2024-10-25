Дегтярев провел встречу с министром спорта ОАЭ

Министр спорта Российский Федерации Михаил Дегтярев в рамках рабочего визита провел переговоры с министром спорта ОАЭ Ахмедом Бельхуль Аль‑Фаляси, сообщает пресс‑служба Минспорта РФ.

© Соцсети

Во встрече, которая прошла в ОАЭ, также принял участие исполнительный директор сектора развития спорта Главного управления спорта ОАЭ шейх Сухаил Бутти Сухаил Ал‑Мактум. Темой диалога стал саммит БРИКС в Казани, а также встреча президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна в Москве.

— Для нас было большой честью принимать делегацию Объединенных Арабских Эмиратов в Уфе в составе господина Ганима Аль Хаджери и шейха Сухаила Аль‑Мактума. Также очень рады были видеть спортсменов из ОАЭ на «Играх будущего» в Казани. Мы поздравляем Объединенные Арабские Эмираты с тем, что они в следующем году будут страной‑хозяйкой «Игр будущего», и готовы передать весь наш опыт в организации турнира, — приводит слова Дегтярева пресс‑служба Минспорта РФ.

Стороны обсудили план спортивного сотрудничества на ближайшие два года, который был подписан на полях Игр БРИКС в июне 2024 года. Документ охватывает 18 видов спорта.