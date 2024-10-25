Мостовой прокомментировал идею пройти стажировку в Госдуме

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой отреагировал на идею пройти ему стажировку в Государственной Думе РФ.

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"С удовольствием пошел бы на стажировку в Госдуму! Мысли о политической карьере? Однозначного ответа нет. Но я бы точно сходил в Госдуму и пообщался бы с депутатами. Все-таки спорт – объединяющая сила всего. Тем более в нашей стране", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

Кроме того, бывший капитан сборной России заявил, что рассматривает руководящие должности в футболе, например, в РФС, и "в отличие от некоторых всегда открыт".

Ранее депутат Виталий Милонов сказал, что в Госдуме готовы рассмотреть вариант с приглашением Мостового на стажировку. Экс-футболист изначально должен был проходить стажировку в рамках обучения на тренера в московском "Спартаке", но клуб в последний момент отменил ее проведения из-за недовольства интервью, в котором Мостовой высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.