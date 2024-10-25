Блогер Литвин вышел на свободу после драки с болельщиком

Российский блогер Михаил Литвин вышел на свободу спустя 13 суток ареста. Ранее он был задержан за драку с футбольным болельщиком. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Помимо этого, источник также показал пост Литвина в социальных сетях, сделанный после освобождения. На опубликованной фотографии блогер едет домой в автомобиле.

«Наконец-то посплю дома», — написал он.

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Напомним, что 12 октября Литвин подрался с фанатами на матче шестого тура Winline Кубка Media League. При этом в драке также участвовал рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. После потасовки блогера отправили под административный арест на 13 суток, а медиалига дисквалифицировала Литвина за нападение на болельщика.