«Мы стараемся выжить»: как Кремль может спасти российский спорт

В России начались масштабные перестановки в сфере спорта, направленные на полноценное возвращение отечественных атлетов из международной изоляции. В течение двух лет россияне не участвуют в крупных турнирах под национальным флагом и гимном. Основными стартами стали внутренние соревнования. Как изоляция повлияла на самые популярные виды спорта в стране, какие существуют главные проблемы и смогут ли наши атлеты конкурировать с чемпионами из других государств — в материале NEWS.ru.

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Александр Мостовой: российским футболистам нужно уезжать в Европу

Руководство УЕФА и ФИФА решило отстранить российские клубы и национальную сборную от участия в международных матчах на фоне проведения специальной военной операции на Украине. С тех пор подопечные Валерия Карпина участвуют только в товарищеских встречах. В октябре сборная России не провела ни одного поединка ввиду отсутствия доступных соперников. В таких условиях невозможно совершенствоваться, считает двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» экс-игрок сборной России Александр Мостовой.

Он заявил в разговоре с NEWS.ru, что из-за международной изоляции российским футболистам нужно уезжать в Европу, чтобы играть в лучших лигах мира, повышать мастерство и проверять свой уровень в играх против серьезных команд. В качестве примера Мостовой привел Александра Головина, который уже шесть лет успешно выступает за французский клуб «Монако» и является одним из его лидеров.

«Я об этом говорил и 10 лет назад. Пример Головина это показывает. Если есть шанс, конечно, надо уезжать. Тебя хотя бы будут знать за пределами МКАД, что ты футболист. Себя проверишь и докажешь, на что способен», — сказал Мостовой.

Одним из часто обсуждаемых вопросов российского футбола является возвращение системы «весна — осень» (национальный чемпионат по футболу стартует в марте и заканчивается в ноябре). Сторонники этой идеи утверждают, что при таком календаре клубы ЦСКА и «Зенит» дважды выигрывали Кубок УЕФА — в 2005 и 2008 годах соответственно. Кроме того, в 2008-м сборная России дошла до полуфинала чемпионата Европы. Мостовой отметил, что в нынешних условиях и после строительства в РФ современных стадионов после чемпионата мира — 2018 нет никакого смысла к возвращению к этой системе. По его мнению, это никак не повлияет на результаты сборной России и отечественных клубов.

«Сейчас какая уже разница? Раньше не было чемпионата мира в России, стадионов не было. Сейчас есть все условия, даже лучше, чем у многих команд Европы, а результата нет. Все же думают, что тогда будет результат, но так не работает», — сказал Мостовой.

Экс-футболист сборной России также подчеркнул, что низкая посещаемость матчей РПЛ связана с общемировыми событиями, а не с законом о Fan ID. По его мнению, россияне считают, что лучше накормить детей или купить им подарки, чем сходить на футбол. Мостовой похвалил футбольных фанатов за то, что они придерживаются своей позиции и не посещают игры. Бывший полузащитник отметил, никто так и не объяснил смысл введения паспорта болельщика на футбольных матчах.

«Никто до сих пор не может это понять. Я не за и не против. Сделал фотографию и пошел с паспортом на стадион. Причем это сделали в футболе, а в других видах спорта — нет», — заявил Мостовой.

Закон о введении Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года с целью обеспечения безопасности на футбольных матчах. Для получения паспорта болельщика нужно предоставить личные данные: Ф. И. О., гражданство, дату рождения, серию и номер паспорта, а также другую информацию. Футбольные фанаты выступили против Fan ID и бойкотируют матчи РПЛ.

Ирина Роднина: в России много случаев употребления допинга

Первостепенная задача спортивных функционеров — выстроить более понятную систему и структуру развития спорта внутри страны, заявила NEWS.ru трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина. Она отметила, что Россия «когда-нибудь предпримет попытку» полноценно вернуться на Олимпийские игры и всегда к этому готова. При этом парламентарий усомнилась в том, что отечественные спортсмены составят конкуренцию соперникам из других стран на мировых стартах, поскольку РФ находится в международной изоляции. В течение двух лет российские атлеты состязаются только на внутренних соревнованиях, и очень сложно оценить, в каком они находятся состоянии, подчеркнула Роднина.

Депутат также отметила, что сейчас спортсменов РФ на допинг проверяет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и «точной информации мы можем не иметь». По мнению Родниной, стоить уделить больше внимания этому вопросу.

«Достаточно регулярно наших спортсменов уличали в применении допинга. Я не знаю, с чем это связано, не работаю тренером. В каждом направлении разные позиции, но таких случаев много. Только за период с 2004 по 2014 год были отобраны более 40 олимпийских медалей», — напомнила Роднина.

Владимир Плющев: уровень хоккея в России просел еще до изоляции

Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с NEWS.ru заявил, что общий уровень хоккея в стране просел, но это не связано с изоляцией. По его мнению, еще до введения запрета на участие спортсменов РФ в международных матчах появились проблемы в системе подготовки игроков. Плющев подчеркнул, что по этой причине в стране не так много выдающихся мастеров. По словам тренера, сборная России уступает североамериканцам, но с другими командами могла бы побороться.

«Как готовим, так ребята и играют. Все видно на площадке. Мы просели не из-за того, что с ними не играем. Все зависит от подготовки, а она страдает. Система страдает», — отметил Плющев.

Тренер привел в пример знаменитую суперсерию СССР — Канада 1972 года. Это была первая встреча советских игроков с лучшими хоккеистами из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Плющев напомнил, что именно в матчах против сильных оппонентов советские хоккеисты вышли на такой уровень, что поразили североамериканцев. Вспоминая суперсерию, тренер не исключил возможности проведения матчей Россия — Канада после нормализации отношений, так как это, по его мнению, пойдет на пользу отечественному хоккею.

«Если такие контакты произойдут, будет ажиотаж. Это будет сложно сравнить с 1972 годом, потому что тогда вся страна следила за хоккеем. Среди специалистов и любителей этого вида спорта будет очень большой ажиотаж», — сказал Плющев.

Иван Черезов: нужна кропотливая подготовка биатлонистов с детских лет

Уже два сезона биатлонисты выступают без международных стартов, и в этом большой минус, заявил NEWS.ru трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках биатлонист Иван Черезов. По его словам, спортсмены варятся в собственном соку, не могут расти, становиться быстрее и точнее в условиях внутренних первенств, где не такие плотные результаты, как на Кубке или чемпионате мира. Кардинальной проблемой российского биатлона является подготовка спортсменов, и, по мнению Черезова, ее нужно выстроить с детских лет, как это происходит в Норвегии.

«Насколько мне известно, в этой стране методика тренировочного процесса выстроена с детства. Программа начинается в определенном возрасте и заканчивается профессионалами. У них есть схема, что и в каком возрасте должен делать ребенок. Они тренируют всех по намеченному плану и понимают, кто сильнее и лучше. У нас из детей стараются выжать максимум, к профессиональному возрасту организм уже выхолощен, и атлет не может показать наилучший результат. Нужна долгая, кропотливая подготовка будущих спортсменов с детского возраста», — сказал Черезов.

Экс-биатлонист объяснил, что это длинный путь, на котором возможны провалы и корректировки, но он принесет результат.

Владимир Гомельский: уровень подготовки россиян не соответствует НБА

Развитие баскетбола, как и других видов спорта в условиях международной изоляции, сильно заторможено, поскольку все познается в сравнении, заявил NEWS.ru авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский. По его мнению, несмотря на отсутствие игр с сильнейшими сборными мира, есть перспективная российская молодежь. Самое главное — закрыты две редкие позиции, на которые трудно найти игроков и довести до международного уровня. Это разыгрывающий и центровой.

Гомельский считает, что нужно предоставлять российское гражданство легионерам в исключительных случаях, как это было с американцем Джоном-Робертом Холденом. Он помог сборной России стать чемпионом Европы в 2007 году.

Уже много лет российские баскетболисты не уезжают в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА). Гомельский объяснил, что фамилии некоторых молодых спортсменов мелькают в списках скаутов лиги, но к моменту драфта игроки либо себя не выставляют, либо их не рекомендуют агенты. Чаще всего, по мнению комментатора, это происходит из-за того, что уровень подготовки баскетболистов РФ не соответствует классу НБА.

Дмитрий Губерниев: главная задача — вернуться

Происходящие изменения в управлении должны привести к лучшему, потому что в условиях международной изоляции российского спорта нужны серьезные шаги со стороны государства, заявил NEWS.ru спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев. По его мнению, необходимо, чтобы Михаил Дегтярев занимал не только пост министра спорта, но и возглавил Олимпийский комитет России. Телеведущий поддерживает нынешнего руководителя и считает, что он находится на правильном пути. Губерниев отметил, что Дегтярев занимает четкую позицию по вопросу снятия всех ограничений с россиян, чтобы РФ «не вылетела на обочину» и осталась крупной спортивной державой.

«Нужны серьезные шаги со стороны государства, крупных компаний, чтобы поддержать федерации, отсюда объединения постов. Главное — Дегтярев понимает, что нам необходимо вернуться. Он не сторонник бойкотов, а, наоборот, сближения с мировым спортивным сообществом», — сказал Губерниев.

По мнению телеведущего, если не получается договориться с западным сообществом, то нужно проводить свои соревнования, приглашать дружественные страны, чтобы загружать спортсменов. Необходимо проводить новые турниры, чтобы у детей были ориентиры. Губерниев подчеркнул, что российскому спорту очень сложно, но «мы стараемся выживать и жить».

В изоляции российского спорта кроется его главная проблема, отметил Губерниев. По его словам, в таких условиях есть риски потерять некоторые виды спорта.