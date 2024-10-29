В зоне СВО погиб боевик «Азова»* из сборной Украины по гребле

В зоне проведения СВО ликвидировали боевика «Азова»* Даниила Егорова, являющегося членом сборной Украины по академической гребле. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства молодежи и спорта Украины.

© Telegram-канал Министерства молодежи и спорта Украины

В посте указывается, что Егоров погиб 28 октября в бою под поселком Нью-Йорк в Бахмутском районе. Ему было 24 года.

Егоров являлся членом национальной сборной по академической гребле с 2016 года. На его счету бронза чемпионата Европы среди юниоров 2017 года и серебро молодежного чемпионата Европы 2019 года.

*запрещенная в России террористическая организация