Бывший генеральный секретарь ФИФА вспомнил, как пил водку с Виталием Мутко

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке, ныне занимающий аналогичный пост в Международной ассоциации дружбы (IFA), в интервью «Матч ТВ» вспомнил, как пил водку с Виталием Мутко.

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Мутко в разные годы занимал должности президента Российского футбольного союза (РФС) и министра спорта РФ. Вальке был генсеком ФИФА в 2007–2015 годах.

— С какими стереотипами впервые ехали в Россию? Возможно, вам говорили о медведях с балалайками, повсеместном употреблении водки?

— Решение о проведении чемпионата мира по футболу в России было принято 2 декабря 2010 года. С тех пор я начал плотно работать с вашим оргкомитетом, часто и довольно много ездить по России. И я никогда не видел медведей на улице, и уж тем более играющих на балалайке (смеется). Но я видел игру на этом инструменте на различных культурных мероприятиях. Вместе с супругой в Санкт‑Петербурге ходили на балет. А что касается водки, то ее мы пили с Мутко (смеется).

— Теперь это ваш самый нелюбимый напиток? По русской традиции между первой и второй перерывчик небольшой, а там уж третья рюмка, четвертая и так далее.

— Так было в первую ночь, когда я приехал в Москву. И сейчас в Уфе (на форуме «Россия — спортивная держава» — прим. «Матч ТВ») не успел заселиться в отель, как мы пошли на ужин, где выпили две бутылки водки. Мне четко сказали: выпить полстакана нельзя, только до дна!

— Две бутылки на двоих?

— Нет‑нет, на пятерых (смеется). Каждую рюмку пили с тостами. И когда они закончились, салютовали и пили за выпитое ранее.

— Любовь к балету сохранилась?

— Я больше не хожу на балет, потому что жена не так давно решила, что нам следует разойтись. Поход на балет — это больше ее инициатива, потому что 17 лет жизни она посвятила этому искусству, — сказал Вальке «Матч ТВ».