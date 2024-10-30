В Госдуме призвали кандидата на пост главы МОК вернуть медали московской Олимпиады
Депутат Государственной думы Светлана Журова призвала главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу вернуть завоеванные им медали на Олимпийских играх 1980 года в Москве. Слова экс-спортсменки приводит Metaratings.
«Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернет медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980. Но он не сделает этого», — заявила Журова.
Также депутат добавила, что, обещая не допустить россиян, президент World Athletics не завоюет для себя дополнительных голосов на предстоящих выборах в Международный олимпийский комитет (МОК).
«Он думает, что после заявлений о недопуске России его больше поддержат. Поверьте, все будет наоборот. Многие скажут, что этот кровожадный человек ставит во главу не спорт, а русофобские настроения», — добавила Журова.
28 октября Коу в беседе с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой заверил, что не допустит российских спортсменов к соревнованиям даже в нейтральном статусе.
Коу возглавил World Athletics в 2015 году. Тогда же Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) отстранили из-за допинг-скандала до 2023 года.
На Олимпиаде-1980 в Москве он завоевал золото на дистанции 1500 метров и серебро в забеге на 800 метров.