Журова призвала кандидата на пост главы МОК вернуть медали Олимпиады-1980

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова обратилась к кандидату на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) и главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяну Коу. Ее слова приводит Metaratings. Lenta.ru

«Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернёт медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980», — сообщила Светлана Журова. Она добавила, что Коу медали не сдаст. Ura.Ru

«Он думает, что после заявлений о недопуске России его больше поддержат. Поверьте, все будет наоборот. Многие скажут, что этот кровожадный человек ставит во главу не спорт, а русофобские настроения», — добавила Журова. Газета.Ru