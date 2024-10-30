«Ужасная история»: чемпион Игр Фетисов призвал запретить квадробинг

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Российской Федерации Вячеслав Фетисов призвал запретить квадробинг. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Пока эту тему в Госдуме РФ не обсуждали. Поступит – рассмотрим. Квадроберы – это ужасная история. Это не свойственно нашим культурным, историческим и человеческим понятиям. Все, что является противоестественным, должно быть запрещено", - заявил Фетисов.

24 октября СМИ сообщили, что в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете пропаганды любых "деструктивных идеологий", его могут внести в через несколько месяцев. По данным источников в нижней палате парламента, к таким идеологиям могут отнести квадробинг.

Фетисов большую часть спортивной карьеры, длившейся с 1976 по 1998 год, играл на позиции защитника в клубах ЦСКА, "Нью-Джерси Девилз" и "Детройт Ред Уингз". Он - двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера).