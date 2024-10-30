Жулин высказался о квадроберах

Заслуженный тренер России Александр Жулин призвал «ставить квадроберов на коньки». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам Жулина, занятие квадробингом является «идиотизмом», однако он считает, что это не повод его запрещать. При этом тренер также пошутил о том, что увлекающихся этой практикой «можно поставить на коньки».

«Запрещать... Может, действительно, и не нужно. Посмотрим — вдруг к чему-то хорошему приведет. Может, они и правда превратятся в котов и собак. Можно квадроберов в фигурное катание. Только им надо надеть четыре конька — на руки и ноги. То есть лапы, прошу прощения», — заявил он.

Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что квадробинг не мешает традиционным ценностям.