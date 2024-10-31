Здоровье тренера Татьяны Тарасовой резко ухудшилось

Здоровье знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой резко ухудшилось. Об этом пишет Mash.

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По данным канала, у женщины начали прогрессировать хронические язвы желудка. Тренер два раза вызывала скорую за последний месяц. Журналисты отметили, что женщина чаще начала жаловаться на ухудшение самочувствия и затрудненное дыхание. Врачи провели женщине обследование и рекомендовали ей придерживаться строгой диеты, следует из сообщения в Telegram-канале.

Ранее Тарасова заявила, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе на сегодняшний день является главным специалистом в своей профессии в России.

В марте Тарасова заявила, что в допинговом скандале с фигуристкой Камилой Валиевой виноват тренер. Наставница спортсменки Этери Тутберидзе потребовала, чтобы коллега извинилась за свои слова, назвав их клеветой.

После этого заслуженный тренер СССР рассказала, что готова принести извинения, если узнает всю правду по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

До этого Тарасова узнала у врачей о сроках восстановления фигуриста Романа Костомарова. По ее словам, реабилитация будет идти еще долго.