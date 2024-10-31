Источник опроверг сообщения о резком ухудшении здоровья Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обращалась в больницу из-за язвенной болезни, но в настоящий момент она не испытывает проблем со здоровьем. Об этом ТАСС рассказал источник.

"У нее действительно давно язвенная болезнь, иногда она обостряется, - сказал собеседник агентства. - В последний раз была в больнице две недели назад, врачи ее полностью стабилизировали. Сейчас проблем со здоровьем она не испытывает, что ярко демонстрируют ее съемки в "Ледниковом периоде", в котором она сейчас участвует".

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о резком ухудшении здоровья Тарасовой из-за прогрессирующей хронической язвы желудка.