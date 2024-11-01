Милонов обвинил «Динамо» в сатанизме

Решение футбольного клуба «Динамо» о выпуске брендированных карт таро является сатанизмом. Об этом в пятницу, 1 ноября, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По словам парламентария, подобные решения — это прямое нарушение федерального закона. Кроме того, выпуском карт клуб попросту хочет оправдать себя в случае проигрыша в очередном матче. Депутат призвал «Динамо» одуматься и не связываться с темными силами.

— Лучше эти карты вообще сжечь! Это настоящий сатанизм, — передает слова Милонова портал Legalbet.

Казанский футбольный клуб «Сокол» опубликовал вакансию гадалки с окладом 300 тысяч рублей. Позже руководитель отдела медиакоммуникаций клуба Адель Сафин рассказал, что расклады нужны не только для матча «Пари НН-2», но и для отслеживания динамики и предсказаний результатов.

Практикующий психолог, телесно-ориентированный терапевт Варвара Сердцева рассказала, почему не стоит гадать на картах Таро.

Ранее Милонов призвал привлекать к уголовной ответственности за публикацию астропрогнозов и натальных карт, назвав астрологов «инфоцыганами». Но почему им верят — подробнее в материале «Вечерней Москвы».