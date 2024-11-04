Футболист погиб после прямого попадания молнии во время матча в Перу

Перуанский футболист Хосе Уго Де ла Круз Меза скончался после прямого попадания молнии на поле во время игры. Об этом пишет издание Cancha.

Инцидент произошел в городе Уанкайо во время матча клубов «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка». На 23-й минуте футболисты стали уходить с поля из-за начавшегося шторма, когда в одного из них внезапно ударила молния.

Еще семь человек были госпитализированы. Рядом с погибшим спортсменом находился вратарь — он получил сильные ожоги, передает РИА Новости.

12 сентября в Грузии российского туриста ударила молния. После удара на нем загорелась одежда, а он упал на землю. На место происшествия незамедлительно прибыла скорая помощь и забрала пострадавшего с ожогами живота, спины и ног. Позднее пострадавший пришел в себя.

Если пострадавший от удара молнии потерял сознание, его нужно «откачать». При этом если у него появились кровотечения, необходимо их остановить подручными средствами: например, перетянуть жгутом из ремня. Об этом «Вечерней Москве» заявил травматолог-ортопед и кандидат медицинских наук Константин Терновой.