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Разбившего бутылками машину олимпийской чемпионке человека нашли

Полиция нашла человека, разбившего бутылками машину олимпийской чемпионке по фехтованию Яне Егорян. Об этом Sport24 рассказала сама россиянка.

Найден разбивший бутылками машину олимпийской чемпионке
© РИА Новости

Спортсменка заявила, что общалась с участковым. «Там была какая-то нелепая история, которую мне рассказали, что человек поставил бутылки, а их случайно сдуло ветром», — заявила Егорян.

Фехтовальщица добавила, что планирует серьезно разбираться в ситуации.

«Починка обошлась в 45 тысяч. Это вместе с работой, с дворниками и помывкой машины изнутри от стекла и остального. Естественно, все новые детали неоригинальные», — заявила Егорян.

Об инциденте стало известно 31 октября.

«Меня не было ровно час. Когда вернулась, обнаружила, что моя и соседняя машины разбиты бутылками алкоголя, которые, скорее всего, выкидывали из окна близстоящего дома», — отметила она.
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