Массовая драка в финале чемпионата России по регболу попала на видео

Массовая драка в финале чемпионата России по регболу в Челябинске между командами Красноярского края и Чувашии попала на видео и была показана в ходе трансляции соревнований. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, матч прошел 4 ноября, на третий день турнира. Потасовка возникла в первом периоде сразу после того, как полевые игроки из Красноярска забросили мяч в корзину. Затем в считанные секунды участники сошлись в рукопашную, после чего к ним присоединись зрители, сидящие на трибунах. На поле оказались, по меньшей мере, два десятка человек.

Однако драку удалось быстро прекратить, и игра была продолжена. В матче победили красноярцы, завоевав титул чемпионов России. Команда Чувашии стала серебряным призером, замкнула тройку лидеров команда из Новосибирской области.

«Иногда, как во всех игровых видах спорта, где есть контакт спортсменов, бывают стычки. Виновные в провоцировании драки были наказаны. Никто из игроков и зрителей не пострадал», - заявил РЕН ТВ вице-президент Российской Федерации регбола Иван Андреев.

По его словам, драка началась после того, как одному из игроков показалось, что соперник специально сыграл грубо. Все вопросы были улажены, и судьями были сделаны выводы, заверил Иван Андреев.

Регбол относительно молодой вид спорта, сочетающий в себе элементы борьбы, баскетбола и регби. Главная цель команды - забросить мяч в корзину соперника. При этом игроки применяют силовые приемы и борьбу, а также могут удерживать соперника, если он не владеет мячом.

Ранее «Спартак» и ЦСКА установили футбольный рекорд XXI века в столичном дерби. С поля удалили сразу трех футболистов. Судья решил наказать их за массовую драку. При этом исторический рекорд красных карточек в столичном дерби пока не побит. Летом 2000 года во время игры «Спартака» и ЦСКА с поля удалили четырех футболистов.