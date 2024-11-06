Российский борец устроил побоище во время празднования нового титула

В Тыве борец с друзьями устроили побоище во время празднования нового титула. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

© Соцсети

По данным канала, Айдын Монгуш отмечал в ресторане очередное достижение мастера национальной борьбы. Через некоторое время произошел конфликт с соседней компанией. Сначала участники драки использовали борцовские приемы, травматическое и пневматическое оружие. Дальше появился человек с боевым пистолетом и произвел выстрел в ногу одному из участников.

В больницу госпитализировали шесть человек, из них троих мужчин и женщину с ранениями и побоями. Двоих отпустили лечиться домой. Полиция проводит проверку.

Стрельбу в ресторане в Москве устроил чемпион Европы по боксу Иванов

Ранее сообщалось, что в Москве произошел конфликт с применением оружия.