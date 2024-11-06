Украинский чемпион мира по карате Новиков погиб на фронте

Олег Новиков, чемпион мира по карате в составе сборной Украины, погиб в зоне боевых действий. Об этом в среду, 6 ноября, сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

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Новиков родился в Луганске, но 30 лет назад переехал в Ирпень, где стал заниматься карате и тренировать. В 22 года он стал чемпионом мира по контактному карате и получил звание мастера спорта международного класса.

В министерстве также отметили, что Новиков воспитал многих украинских чемпионов по кикбоксингу и работал в департаменте налоговой полиции. С началом военной операции на Украине он ушел на фронт и 1 ноября погиб вблизи Преображенки в Запорожье. Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.