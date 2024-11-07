Российская гимнастка на видео показала фигуру в мини-бикини

Российская гимнастка Евгения Леванова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с поклонниками новой видеозаписью с отдыха.

© Соцсети

На видео спортсменка позирует в воде в мини-бикини черного цвета.

Леванова пять раз становилась чемпионкой мира, в том числе в групповых упражнениях. С 2017 года входит в состав сборной команды России. Она тренируется под руководством главного тренера сборной России Ирины Винер и старшего тренера сборной России Татьяны Сергаевой.

С 2018 года Леванова стала встречаться с фигуристом Максимом Ковтуном. В августе 2021 года пара объявила о помолвке, а в октябре 2023 года они расписались и сыграли свадьбу. Ковтун выступал в мужском одиночном катании. В его активе два серебра командного чемпионата мира и столько же наград чемпионата Европы в одиночном катании. В 2019 году он стал вторым на Универсиаде.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.