В Дагестане задержали известного блогера, общественника и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

«Вчера вечером на улице Ленина был задержан мой друг и коллега общественник Рамазан Рабаданов», — написал он.

Хадулаев отметил, что Рабаданов находится в изоляторе временного содержания.

«Предполагаю, что это связано с тем, что он собирался выезжать для наблюдения за судебными процессами по аэропортовскому делу в Ставропольском и Краснодарском крае», — добавил он.

РИА Новости пишет, что дополнительной информации по этому делу от правоохранительных органов пока не поступало.

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Рабаданов озвучивал турниры бойцовского промоушена Rings, вольную борьбу, собачьи бои, голливудские фильмы, документальные съемки о природе. В том числе популярность он получил после того, как в интернете были опубликованы фрагменты его комментариев с трансляции матча четвертьфинала чемпионата Европы — 2008, в котором сражались сборные России и Нидерландов.