В Дагестане задержали спортивного комментатора Рамазана Рабаданова

Спортивного комментатора Рамазана Рабаданова подозревают в незаконном ношении оружия.

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По информации РБК со ссылкой на телеграм-канал главы Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева, Рабаданова задержали в Махачкале по подозрению в нарушении статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).

По мнению Хадулаева, Рабаданова могли задержать из-за его участия в юридической защите подозреваемых в организации беспорядков в махачкалинском аэропорту, которые случились в октябре-2023.

Рабаданов комментировал бои ММА-промоушена Rings и вольную борьбу.