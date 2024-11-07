Фигура свиной головы появилась над эмблемой «Спартака» на шоу Навки
Фигура свиной головы появилась над эмблемой хоккейного клуба «Спартак» на шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0». Видео произошедшего опубликовал Telegram-канале «ЦВБП-медиа».
Шоу Навки проходит на домашней арене хоккейного клуба в московском «Мегаспорте» с 1 по 10 ноября. По программе фигура свиной головы появляется в центре зала, где изображена эмблема «Спартака».
Отмечается, что инцидент произошел из-за того, что организаторы просто не успели перекрасить лед после домашней игры клуба, поэтому шоу решили проводить на хоккейной раскраске.