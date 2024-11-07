22-летний российский боксер умер на тренировке

Боксер Георгий Оголихин умер на тренировке в челябинском дворце спорта «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба областной федерации бокса.

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Уточняется, что 22-летний Оголихин скончался 6 ноября. Во время тренировки он потерял сознание и больше не пришел в себя.

В федерации отметили, что Оголихин тренировался под руководством заслуженного тренера РФ Владимира Рощенко, имел медицинский доступ и справку для занятий боксом, а также не жаловался на здоровье. Его тренировки проходили в плановом режиме.

Несмотря на это областная федерация и центр спортивной подготовки по боксу начали служебную проверку. Рощенко на ее время отстранен от работы.