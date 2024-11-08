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Глава Европейской комиссии осудила нападение на фанатов «Маккаби»: «Антисемитизму нет места в Европе. Полны решимости бороться со всеми формами ненависти»

Председатель Европейской комиссии осудила нападение на фанатов «Маккаби».

Глава Европейской комиссии осудила нападение на фанатов «Маккаби»
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После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.

«Возмущена подлыми нападениями на израильских граждан, произошедшими в Амстердаме. Я только что разговаривала с Диком Схофом (премьер-министром Нидерландов – Спортс’‘). Я решительно осуждаю эти неприемлемые действия. Антисемитизму нет места в Европе. И мы полны решимости бороться со всеми формами ненависти», – написала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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