«Путин забивает больше Роналду». Фетисов — о словах президента Венесуэлы

«Путин забивает больше Роналду. В хоккее». Фетисов — о словах президента Венесуэлы
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на слова президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который заявил, что лидер Российской Федерации Владимир Путин является «прирождённым бомбардиром, как Криштиану Роналду в футболе».
«Путин ведёт такую же жёсткую игру в хоккее, как Роналду в футболе. Его результативность и жёсткость распространяются и на его должность президента. Я бы не стал Владимира Владимировича с кем-то сравнивать, но то, что он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе, — это факт», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».
Ранее Вячеслав Фетисов высказался о решении главного тренера «Филадельфии Флайерз» Джона Тортореллы оставить в запасе российского нападающего Матвея Мичкова на игру с «Тампа-Бэй Лайтнинг».