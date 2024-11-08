Ефимова об участии в ОИ-2024: боялась, что назовут врагом и признают иноагентом

Российская пловчиха Юлия Ефимова призналась, что боялась участия на Олимпийских играх - 2024 из-за негативной атмосферы вокруг участия спортсменов из России. Об этом она рассказала на YouTube-канале Вити Кравченко. "Да, мне было страшно. Все получилось скомкано, потому что боялась. Я все делала втихую. Пугало, что могут назвать врагом народа. Только Губерниев поддерживал", - заявила Ефимова. 32-летняя Ефимова имела нейтральный статус и могла бы принять участие в Играх, однако не смогла выполнить олимпийский норматив на чемпионате Багамских островов. Международная федерация плавания (World Aquatics) 26 июня отказала Ефимовой в wild card для участия в парижской Олимпиаде. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Парижские Игры прошли с 26 июля по 11 августа.