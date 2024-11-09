Ксения Шойгу рассказала о причинах гибели в Барселоне российской триатлонистки

Гибель российской триатлонистки Елены Смирновой во время соревнований в Барселоне является трагической случайностью, разъяснила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Об этом пишет ТАСС.

Известная российская триатлонистка, петербурженка Елена Смирнова погибла во время соревнований Ironman в Барселоне в начале октября.

Глава организации отметила, что ФТ постоянно находилась на связи со Всемирной федерацией триатлона, вела переговоры с президентом Европейской конфедерации триатлона.

«[Гибель спортсменов] это всегда очень неприятные и болезненные инциденты для любого организатора, могу сказать только об общих причинах произошедшего. На стартах это либо сердечно-сосудистые заболевания, либо тромб или тромбоэмболия, очень редко бывают какие-то другие причины», — подчеркнула Шойгу.

Глава федерации выразила уверенность в том, что это был именно такой случай. Она добавила, что не следует винить организаторов.

Ранее сообщалось, что полиция автономного сообщества Каталония расследует дело о смерти триатлонистки из России Елены Смирновой, погибшей во время турнира.

Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Каждая отдельная гонка серии состоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерыва: заплыв на 3,86 км в Средиземном море, заезд на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонского забега на 42,195 км.