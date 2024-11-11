Журналист Зеппельт признал недостоверность своих утверждений об Усманове

Германский журналист Ханс-Йоахим (Хайо) Зеппельт признал недостоверность своих утверждений о бизнесмене Алишере Усманове и якобы имевшей место системе подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Усманова.

"Зеппельт подписал персональное заявление о прекращении противоправных действий в отношении Усманова, - говорится в сообщении пресс-службы. - Этим документом Зеппельт подтвердил отказ от распространения ложных заявлений, сделанных в его авторском репортаже на германском телеканале ARD в августе 2024 года, и выразил готовность нести ответственность в случае нарушения своих обязательств".

В августе 2024 года общенациональный немецкий телеканал ARD опубликовал две статьи и видеорепортаж о фехтовании на Олимпийских играх в Париже, в которых Зеппельт обвинил Усманова, добровольно приостановившего исполнение обязанностей президента FIE в начале 2022 года в связи с санкциями ЕС, в том числе в создании системы подкупа судей в этом виде спорта.

"Ложность инсинуаций, сделанных господином Зеппельтом в эфире ARD, была настолько очевидна, что в итоге этот журналист и его вещатель приняли единственно верное для себя решение: вещатель - признать судебный запрет, а Зеппельт - подписать письмо о прекращении противоправных действий, - сказал представляющий интересы Усманова адвокат Йоахим Штайнхёфель. - Тому, кто не способен представить доказательств своей клевете, не остается иного, чем признать, что его целью никогда не была честная и обоснованная журналистика. На самом деле он хотел лишь дискредитировать Международную федерацию фехтования, ее президента Алишера Усманова и всех представителей этого вида спорта".

25 октября германский вещатель Westdeutscher Rundfunk, опубликовавший в эфире телеканала ARD информацию Зеппельта, признал эти сведения недостоверными. Также Усманов подал в прокуратуру Кельна заявление о возбуждении уголовного дела против Зеппельта за распространение клеветы.