ФНС заблокировала счета Хабиба Нурмагомедова

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета организаций экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Как сообщает Telegram-канал Mash, речь идет о фирмах «Музей футбольного мяча» и «Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив», в которых боец выступал учредителем.

Предположительно, ФНС пошла на такой шаг из-за ошибок в официальных документах и поданных сведениях. Известно, что фонд скрыл данные о своих учредителях в 2021 году, а музеем Нурмагомедов управлял через некоммерческую организацию.

Чем и как зарабатывает на жизнь Хабиб Нурмагомедов?

Напомним, что летом СМИ сообщили о накопившемся долге по налогам у экс-бойца UFC — Нурмагомедов задолжал ФНС более 300 млн рублей. В июле приставы возбудили исполнительное производство по части суммы. Тогда счета спортсмена и его имущество арестовали, а позднее под ограничениями оказалось и счета связанного с Хабибом Eagle FC. В августе спортсмен погасил задолженность.