Силовики прервали турнир поп-MMA в Москве

Силовики прервали турнир поп-MMA лиги Hype Fighting в московском Live Hall в связи с тем, что его проведение не было согласовано, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, старт был назначен на 20:00 мск. Создатель промоушена Альфредо Аудиторе (настоящее имя Мухаммед Носаев) вышел на сцену и анонсировал «лучшие бои».

Вместе с тем, после речи основателя «к рингу подошел неизвестный и показал жест, означающий остановку». Затем в помещение вошли силовики и вывели Аудиторе.

По предварительным данным Альфредо увезли на медосвидетельствование из-за сообщения «о неадекватном поведении».