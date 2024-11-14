Олимпийская чемпионка оценила вред от секса перед соревнованиями

Олимпийская чемпионка с Украины оценила пользу и вред от секса перед соревнованиями
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой оценила пользу и вред от секса перед соревнованиями.
Спортсменка заявила, что секс может истощать организм, так что сложнее будут даваться упражнения на скорость и выносливость.
«А так кому-то наоборот идет, что после секса прямо прет», — добавила она.
7 июля Магучих побила державшийся 37 лет мировой рекорд в прыжках в высоту. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже она показала результат 2,10 метра.
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22-летняя Магучих — чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. На Олимпийских играх в Париже она стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка призывала к отстранению россиян.