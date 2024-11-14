У Смолова в раздевалке пропали часы за восемь миллионов рублей

У игрока футбольной команды «Краснодар» Федора Смолова после выездного матча с ростовским «Рубином» в раздевалке пропали часы за семь-восемь миллионов рублей. Об этом в четверг, 14 ноября, заявил журналист Максим Алланазаров.

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Футболист оставил часы в шкафчике, после чего отлучился на некоторое время. Когда он вернулся, то обнаружил, что часов уже нет. Сотрудники стадиона просмотрели камеры, но не нашли ничего подозрительного, написал Алланазров в своем Telegram-канале

Речь может идти о часах Royal Oak от Audemars Piguet, пишет Mash.

2 ноября стало известно о том, что во время матча между командами ЦСКА и «Спартак» игроки этих клубов прямо во время второго тайма устроили массовую драку на поле. По решению главного судьи после потасовки с поля были удалены защитник ЦСКА Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

10 ноября член клуба «Акрон» Артем Дзюба объяснил почему он покинул поле и пошел в раздевалку после замены на матче с московским «Спартаком». Спортсмен поделился, что после трех пропущенных мячей, ему нужно было выплеснуть эмоции.