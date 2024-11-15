Федор Емельяненко: нужно воздерживаться от выступлений на Олимпиаде

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что нужно воздерживаться от выступлений на Олимпиаде, передает «Интерфакс».

«На предыдущей летней Олимпиаде в тяжелой атлетике выступал мужчина, переделанный в женщину. Тогда можно было понять, что дорожка протоптана и дальше будет хуже», — сказал Емельяненко.

Также Емельяненко отметил, что лучше параллельно проводить правильные мероприятия.

«Да и Евровидение давно не надо посещать по той же причине», — добавил он.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.