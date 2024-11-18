Министр спорта Дегтярев заявил о начале сближения позиций с МОК

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил о начале сближения позиций с МОК.

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«Диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) ведется непублично, по разным каналам, я встречаюсь с международными чиновниками на нейтральных площадках. Сближение позиций началось, вы, наверное, заметили изменения в риторике. Я считаю, что пора заканчивать обвинения и оскорбления, надо начать сближение нашего олимпийского комитета с МОК. Сегодня рекомендации допускать [спортсменов] в нейтральном статусе незаконные с юридической точки зрения, но оттого, что мы сто раз скажем, как в анекдоте «ежики и суслики», ничего не изменится. Я юрист по второму образованию, меня окружают сильнейшие юристы, в Олимпийском комитете России (ОКР) мы тоже усилимся, дай бог, и будем двигаться», – заявил министр спорта РФ Дегтярев на Всероссийском форуме новых медиа в Москве.

На Олимпийских играх-2024 в Париже выступали лишь 15 российских спортсменов, получивших допуск от МОК в нейтральном статусе.