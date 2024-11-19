Переживший нападение с ножом Евсеев высказался о своем лечении

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев, который пережил нападение, рассказал о том, как проходит его лечение, и раскрыл, отразится ли это на его работе с командой. Его слова приводит Sport24.

«Лечимся. А сколько еще лечиться — нужно у докторов спрашивать. Что они говорят? Говорят, что надо лечить. Сейчас команда в отпуске, так что это никак не отразится на тренировочном процессе. А насколько серьезные проблемы со здоровьем — покажет время. Пока непонятно. Вижу ли сейчас? Проблемы [с глазами] есть, но все вижу», — заявил Евсеев.

Нападение на тренера произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него и его помощника Александра Шмарко напали двое человек, один из которых был с ножом, а второй выплеснул струю перцового газа.

После произошедшего инцидента специалист признался, что из-за попадания струи перцового газа пострадали глаза — его зрение до конца не восстановилось, однако уже в тот же день рассказал, что зрение вернулось.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.