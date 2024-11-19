Доходы Олимпийского комитета России составили 643 млн рублей за год
Общая сумма доходов Олимпийского комитета России за год составила 643,1 млн рублей. Об этом стало известно из отчёта, который был опубликован на официальном сайте организации.
Доходы были подсчитаны за период с 1 ноября 2023 года по 30 сентября 2024 года. Уточняется, что сумма 643,1 млн рублей получилась без учёта дохода в натуральном выражении.
Также отмечается, что ОКР не получает средства из федерального бюджета на протяжении последних 12 лет. По состоянию на 1 ноября 2024 года остаток денежных средств ОКР составляет 3 млрд 657 млн рублей.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал о продвинутом процессе переговоров с Международным олимпийским комитетом (МОК) по дальнейшему сближению.