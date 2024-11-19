Олимпийский комитет России выплатил более 59 млн рублей участникам ОИ

Олимпийский комитет России выплатил более 59 млн рублей 248 участникам ОИ
Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил, что 248 спортсменов‑участников Олимпийских игр, которые не смогли выступить на отборочных турнирах и других международных соревнованиях, получили материальную поддержку от организации.
Во вторник ОКР опубликовал отчет о деятельности комитета за период с 1 ноября 2023 года по 1 ноября 2024‑го.
— Материальную поддержку ОКР на общую сумму свыше 59 млн рублей получили 248 спортсменов‑участников Олимпиад, которые не имели возможности выступать на олимпийских отборочных и иных международных соревнованиях. Выплаты спортсменам, представляющим зимние виды спорта, начнутся в декабре 2025 года, — говорится в отчете ОКР.