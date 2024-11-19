Олимпийский комитет России выплатил более 59 млн рублей участникам ОИ

Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил, что 248 спортсменов‑участников Олимпийских игр, которые не смогли выступить на отборочных турнирах и других международных соревнованиях, получили материальную поддержку от организации.

Во вторник ОКР опубликовал отчет о деятельности комитета за период с 1 ноября 2023 года по 1 ноября 2024‑го.